Oud-Feyenoorder El Hankouri scoort winnende voor FC Groningen

Mo El Hankouri nog in een Feyenoord-shirt. Foto: ANP/Dennis Wielders

Oud-Feyenoorder Mo El Hankouri heeft zondag als invaller zijn stempel kunnen drukken bij FC Groningen. De aanvaller scoorde in de 91e minuut de winnende voor de ploeg van oud-Feyenoorder Danny Buijs. Het waren voor El Hankouri de eerste minuten in het Hitachi Capital Mobility Stadion sinds zijn overstap naar FC Groningen van deze winter.

Django Warmerdam maakte in de 52e minuut plaats voor de voormalig speler van Feyenoord. Hij maakte veertig minuten later een goede goal. Aan de linkerkant van het veld werd hij vrijgespeeld en kon hij met rechts in de korte hoek schieten: 2-1.

In de resterende tijd werd vervolgens niet meer gescoord.