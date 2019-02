Succesvol Art Rotterdam trekt koninklijk bezoek

De internationale kunstbeurs Art Rotterdam heeft dit jaar 28.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er 2000 meer dan vorig jaar. Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima maakten er een dagje uit van. Zij kwamen 'incognito' naar de Van Nelle Fabriek.

De vorst en zijn vrouw bezochten Art Rotterdam afgelopen vrijdag. Het ging om een particulier bezoek. Volgens galeriehouder Caroline konden ze op hun gemak rondstruinen. Bezoekers lieten het echtpaar verder met rust.

Of er ook iets is gekocht dat in het nieuwe onderkomen van het koninklijk paar komt te hangen, Huis ten Bosch, is nog niet bekend. Caroline: "Kopen doen ze niet ter plekke. Als er al iets wordt gekocht, dan komt er vermoedelijk achteraf iemand nog eens langs."

NN Group Art Award



Art Rotterdam vierde dit jaar een jubileum, het was de twintigste editie. De kunstmanifestatie trok meer bezoekers, maar er zijn volgens de organisatie ook meer verkopen gemeld. De NN Group Art Award werd voor de derde keer uitgereikt. De prijs voor een getalenteerd kunstenaar die in Nederland is opgeleid ging naar Katja Mater. Zij ontving 10.000 euro.

Art Rotterdam 2020



Volgend jaar is Art Rotterdam weer in de Van Nelle Fabriek. De kunstbeurs is dan van 6 tot en met 9 februari.