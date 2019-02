Bedreigde planten en dieren in de spotlights in Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam zijn zondag de deuren geopend van het nieuwe Natuurbehoudscentrum. In het centrum worden (ernstig) bedreigde dier- en plantensoorten ondergebracht. De eerste dieren zijn er al, de rest komt in de komende weken.

In het nieuwe Natuurbehoudscentrum komt een plantje als de primula palinuri en bedreigde diersoorten zoals de Egyptische landschildpad, de McCords doosschildpad, de vuursalamander, de Chinese krokodilstaarthagedis, tandkarpers en Aziatische zangvogels.

De Antilliaanse leguaan wordt een van de hoofdbewoners. Hij krijgt een eigen verblijf. De Antilliaanse reptiel is een van de meest bedreigde leguaansoorten ter wereld.

Het centrum zit in het Oceanium. In het midden is een 'glazen huis' gebouwd dat gebruikt wordt als aparte broedruimte met eieren en jonge reptielen die in Blijdorp zijn gekweekt.

De Rotterdamse diergaarde heeft een lange traditie in het kweken met bedreigde diersoorten. Daar wordt in het Natuurbehoudscentrum uitgebreid aandacht aan besteed. Vrijwilligers zijn geregeld aanwezig om bezoekers te vertellen over de dieren en hoe ze bedreigd worden.

Ook is er informatie over de internationale fokprogramma's en natuurbehoudsprogramma's waar Blijdorp in de landen van herkomst aan deelneemt.