Meer handhavers in Rotterdam krijgen meer opsporingsbevoegdheden

Rotterdam gaat meer handhavers van Stadsbeheer extra opsporingsbevoegdheden geven om overlast op straat aan te pakken. Nu zijn er 45 bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) die bekeuringen kunnen uitschrijven voor bijvoorbeeld alcoholgebruik en overlast op straat door rondhangen. Daar komen tachtig collega's bij die dat ook mogen.

Volgens wethouder Bert Wijbenga (VVD) heeft de maatregel als voordeel dat de handhavers de politie kunnen ontlasten. ,,Die krijgt meer capaciteit voor andere zaken die we ook belangrijk vinden’’, aldus Wijbenga.

Verschil met politie

Wel blijft er een verschil tussen agenten en de boa's van Stadsbeheer. Wijbenga: ,,De politie heeft zijn eigen taken en zijn eigen gezag en prioriteiten. Als er geweld aan de orde is of ingewikkeld recherchewerk, dan is het aan de politie. Als het gaat om de leefbaarheid in de Rotterdamse wijken dan hebben we Stadsbeheer met zijn handhavers.’’

De handhavers zullen nauw samenwerken met de politie. Zo gaan ze briefings van de politie bijwonen. ,,En de politie is de grote broer of sterke arm die de handhavers helpt als dat nodig is’’, stelt Wijbenga.

De 80 geselecteerde boa's worden de komende maanden opgeleid. Vanaf begin mei kunnen ze aan de slag met hun nieuwe taken. Er wordt rekening mee gehouden dat het aantal handhavers met extra taken nog verder zal groeien.

Rotterdam loopt voorop

De vakbond BOA ACP (speciaal voor boa's) is blij met de beslissing van het stadsbestuur van Rotterdam om handhavers meer bevoegdheden te geven.

Volgens voorzitter Richard Gerrits van BOA ACP gebeurt het op meer plekken in het land, maar loopt Rotterdam wel voorop.

Gerrits: ,,Door de tekorten kan de politie sommige taken niet meer uitvoeren. De politie concentreert zich op noodhulp en bureauonderzoek, daarom zie je agenten minder in de straten en de wijken’’.

Extra middelen.

De boa's krijgen geen extra geweldsmiddelen zoals bijvoorbeeld pepperspray of een wapenstok. Vakbondsvoorzitter Richard Gerrits vindt daar daar wel over nagedacht moet worden.

,,Als de werkgever ze bepaalde taken geeft, moet die ze daar ook voor uitrusten. Het is afhankelijk van de taken. Als ze door de straten en wijken lopen hebben ze natuurlijk geen pepperspray en wapenstok nodig. Maar als ze ingezet worden bij grote evenementen als voetbalwedstrijden moeten ze niet op de politie moeten wachten.’’