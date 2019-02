Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Verdachte van moord op Graciëla Rodrigues voor de rechter Graciëla Rodrigues werd in september 2017 dood gevonden bij de Vlaardingse Krabbeplas

Voor de rechtbank in Rotterdam staat maandag een Schiedammer terecht, die verdacht wordt van de moord op de 21-jarige Graciëla Rodrigues. De medewerkster van een fast foodrestaurant in de Spaanse Polder werd in september 2017 dood gevonden bij de Vlaardingse Krabbeplas. De 32-jarige verdachte is haar ex-vriend.

Graciëla is met messteken om het leven gebracht. In de nacht van haar verdwijning stuurde ze een groot aantal nood-sms'jes naar haar broer. De berichten kwamen eerst uit de Minister Donkerstraat in Schiedam en later uit de buurt van de Krabbeplas. De broer miste de noodsignalen, omdat hij lag te slapen. Tijdens een eerdere zitting sprongen bekenden van Graciëla over de afscheiding in de rechtszaal en gingen de verdachte te lijf. De Schiedammer kreeg vuistslagen in zijn gezicht en werd tegen zijn lichaam getrapt. Zijn advocaat, Luciano Newoor, probeerde een van de aanvallers tot bedaren te brengen en kreeg daarbij ook klappen.