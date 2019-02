Eigenaar transportbedrijf met lekkende tank: ik ben me rot geschrokken

Eigenaar Jan-Peter den Ouden van het transportbedrijf, waar zaterdag een gevaarlijke stof ontsnapte uit een tank, is zich rot geschrokken. Dat zegt hij maandagochtend tegen een verslaggever van RTV Rijnmond. Het bedrijf, dat gerund wordt door een vader en drie broers, zegt alle medewerking te verlenen aan het lopende strafrechtelijk onderzoek. "Wij willen zelf ook graag weten wat er is misgegaan."

Op het terrein van Den Ouden Tanktransport is maandagochtend nog steeds te ruiken wat er in het weekeinde mis ging. Op het terrein stond een tank op een trailer, waaruit een gasachtige lucht spoot. Die zorgde voor fikse stankoverlast. Niet alleen in Alblasserdam, maar tot in de verre omgeving.

Door de harde wind verspreidde de stank snel zich, in noord-oostelijke richting. Berichten over overlast kwamen zelfs uit Duitsland en Groningen.

Jan-Peter Den Ouden kwam zaterdagochtend rond 07:00 uur aan op het terrein aan de Edisonweg en rook onraad. "Ik had het gevoel dat we dit niet zelf onder controle zouden kunnen krijgen en heb alarm geslagen."

De stof in de tank was 110 graden Celsius geworden, terwijl dit zeventig graden had moeten zijn. Hierdoor was overdruk in de tank ontstaan. Om te voorkomen dat de tank zou ontploffen, was automatisch het overdrukventiel geopend.

Rond 08:25 besloten de hulpdiensten omwonenden via een NL-Alert te waarschuwen. "Ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten", was het advies. De plaatselijke voetbalvereniging lastte uit voorzorg de jeugdwedstrijden af. De brandweer was tot aan het einde van de middag bezig op het terrein.

Den Ouden Tanktranport plaatste zondag een bericht op Facebook. "De directie van OTT Alblasserdam is geschokt door het effect van deze oververhitting. We hebben ruim 27 jaar ervaring met vervoer en opslag van dit soort stoffen. Ons bedrijf hecht juist enorm aan veiligheid. We vinden het dan ook verschrikkelijk dat we nu door deze situatie worden getroffen."

"We voelen enorm mee met alle omwonenden en alle Nederlanders die vandaag overlast hebben ervaren of zich door de geur onveilig hebben gevoeld. Wij willen de hulpdiensten heel hartelijk bedanken voor de zeer deskundige benadering van deze situatie.”

Den Ouden gaat met de Veiligheidsregio bekijken hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan en ook hoe een dergelijke situatie in de toekomst kan worden voorkomen. Ook zal worden gekeken naar schade in de omgeving.

De gemeente Alblasserdam houdt maandagavond een informatiebijeenkomst over de lekkage bij Den Ouden Tanktransport.