Donorkinderen van sjoemelende 'spermadokter' Karbaat mogen DNA laten vergelijken

Mogelijke nakomelingen van 'spermadokter' Jan Karbaat mogen hun DNA laten vergelijken met dat van de arts. Dat heeft de rechter in Rotterdam woensdag bepaald.

De donorkinderen moeten zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen, zei de rechter. Ze hoeven dus niet een eventueel hoger beroep van de weduwe Karbaat af te wachten, die tegen de vaderschapstesten is. In de rechtszaal leidde dat tot vreugde en ontroering bij de mogelijke kinderen van Karbaat, de zogeheten "karbastaards".

De mogelijke nazaten hadden een proces aangespannen om duidelijkheid te krijgen over hun herkomst. Het was hen niet te doen om de erfenis of een schadevergoeding. Sommige donorkinderen zijn dag en nacht met hun donorvader bezig.

De donorkinderen hebben al een onderlinge 'match' en een match met een wettige zoon van Jan Karbaat. Er zou inmiddels sprake zijn van 53 donorkinderen.

In een kluis ligt nog erfelijk materiaal van de in 2017 overleden arts, dat afkomstig is van een neushaartrimmer, een steunkous en een tandenborstel. Advocaat Tim Bueters van de donorkinderen:"We gaan een gecertificeerd bureau vragen het DNA-profiel van Karbaat te vergelijken met dat van mijn cliënten. Dat kan binnen een paar weken tot resultaat leiden."

Misstanden

Jan Karbaat had een vruchtbaarheidskliniek in Barendrecht. Hij was een pionier met ingevroren donorzaad en brak een lans voor donorinseminatie bij alleenstaande vrouwen.

Zelf had hij vier zonen uit twee huwelijken en twee buitenechtelijke zonen. Maar dat was niet alles. In zijn kliniek zou hij in het geheim nog tientallen vrouwen met zijn eigen zaad hebben geïnsemineerd.

In 2009 moest de kliniek de deuren sluiten, omdat er allerlei misstanden aan het licht waren gekomen. Zo waren er kinderen van dezelfde moeder, die geen volle broer en zus van elkaar bleken te zijn. Terwijl Karbaat had verteld dat de vrouw twee keer was geïnsemineerd met het zaad van dezelfde donor.

Karbaat had zich ook niks aangetrokken van de regel dat een donor niet meer dan zes kinderen zou mogen krijgen.

De arts heeft altijd ontkend dat hij vrouwen insemineerde met zijn eigen sperma.