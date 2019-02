Ahmad (14) overhandigt rapport kinderen in oorlogsgebieden: 'Ik weet hoe het voelt'

De veertienjarige Ahmad Amnouri uit Krimpen aan den IJssel gaat woensdagmiddag naar de Tweede Kamer om een onderzoeksrapport aan te bieden over kinderen in conflictlanden. Zelf is hij zes jaar geleden samen met zijn familie gevlucht uit Syrië. Eerst naar Jemen en toen naar Nederland.

"Ik was een keer op school en toen gingen ze ineens schieten", vertelt Ahmad. "Toen mochten we niet meer naar buiten tot het klaar was."

Van het nieuwe huis waar Ahmad en zijn familie toen in woonden was al gauw niks over. "We hebben acht maanden geleefd in een huis dat helemaal kapot was."

Vier jaar geleden kwam Ahmad samen met zijn ouders, drie zusjes en broertje in Krimpen aan den IJssel wonen.

Twee van zijn zusjes en zijn broertje zijn lichamelijk gehandicapt en kunnen daardoor niet (goed) lopen. Hij zorgt grotendeels voor ze. "Dat is wel zwaar", vertelt Ahmad.

420 miljoen kinderen

In het onderzoeksrapport van Save the Children, dat Ahmad woensdag zal overhandigen, staat onder meer dat 1 op 5 kinderen tegenwoordig opgroeit in een oorlogsgebied (420 miljoen kinderen). Dat aantal is in twintig jaar tijd verdubbeld.

Tijdens de overhandiging zal Ahmed zijn verhaal aan Nederlandse politici vertellen. Hij vindt het belangrijk om aan de politiek te laten zien wat er in oorlogsgebieden gebeurt. "Want ik weet hoe het voelt".

Ahmad hoopt dat er dan meer hulp komt voor deze kinderen. "Ik ben geholpen door de Verenigde Naties. Ze vroegen ons of we naar een ander land wilden. En toen zijn wij naar Nederland gekomen."