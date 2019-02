Voormalig topatleet Bram Som ambassadeur van Roparun

Voormalig topatleet en houder van het Nederlands record op de 800 meter Bram Som is de nieuwe ambassadeur van Roparun. Samen met oud-atlete Nelli Cooman en hockey-international Maartje Krekelaar vormt hij nu het ambassadeursteam.

Roparun-directeur Wiljan Vloet: “We zijn erg blij dat Bram zich als ambassadeur aan Roparun wil verbinden. Hij voelt zich betrokken bij ons evenement en de goede doelen die wij steunen. Met zijn ervaring en netwerk in de sport is hij van grote meerwaarde voor Roparun.”

De Roparun is een estafetteloop vanuit Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarmee teams geld inzamelen voor mensen met kanker. De loop wordt elk jaar in het Pinksterweekend georganiseerd.

Trainingspuzzel

Bram Som: "Als je atletiek in je DNA hebt zitten, dan ken je de Roparun. Dus in die zin is het voor mij niet iets nieuws, al heb ik nog nooit meegedaan. Het neerzetten van een teamprestatie trek mij enorm. Atletiek is een individuele sport, maar de prestatie lever je nooit alleen. Kijk ik als atleet naar de Roparun, dan is de trainingspuzzel voor een Roparun heel interessant."

"Als topsporter kijk je niet alleen naar je training, maar ook naar eten, slapen, je oefeningen en naar de mentale kant. Dat komt bij de Roparun allemaal terug, in andere gradaties, maar toch. Dat is lastig, maar tegelijkertijd ook een van de mooie kanten er van. Als ambassadeur wil ik daar iets mee doen.“