Tunnel of Love wegens succes verlengd.

Het voetgangersdeel van de Maastunnel dat sinds een paar dagen is omgetoverd tot de Tunnel of Love, blijft nog iets langer in het teken van de liefde. Het project is wegens succes verlengd tot zondagmiddag.

"We hoopten op 10 duizend bezoekers, maar hebben er nu al 18 duizend gehad", vertelt kunstenares Madje Vollaers.

In de 580 meter lange tunnel zorgen zo'n 35 duizend fluorescerende hartvormige stickers en blacklight voor een visueel spektakel. Het project is binnen drie weken gerealiseerd. "Het was zelfs nog even onzeker of het door zou gaan", gaat Vollaers verder.

"Het is een heel snel project geweest, we zijn er echt als een tornado ingestapt." Volgens Vollaers is het bezoeken van de tunnel een echte belevenis. "De herinnering is ook heel sterk."

Valentijnsdag

De Tunnel of Love is een liefdesverklaring van studio Vollaerszwart aan alle Rotterdammers, maar ook een verjaardagscadeau voor de Maastunnel. Die wordt op Valentijnsdag (14 februari) 77 jaar. Vanwege Valentijnsdag vinden er donderdag speciale activiteiten plaats in de tunnel.

Aanvankelijk zou de Tunnel of Love op 15 februari worden afgebroken, maar dat wordt nu een stukje later. Zondagmiddag om 17:00 uur sluit het project. Dinsdagochtend moeten de 35 duizend hartjes in ieder geval van de muren zijn verwijderd, dan wordt de Maastunnel gereed gemaakt voor de renovatie.

De tunnel is tussen 08:00 uur en 23:00 uur te bezoeken. Wandelaars kunnen hun impressies delen via de hashtag #onzetunneloflove.