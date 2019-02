Deel dit artikel:













Sam Larsson opnieuw niet op groepstraining Feyenoord

Sam Larsson ontbrak woensdag opnieuw bij de groepstraining van Feyenoord. De Zweedse aanvaller trainde samen met de geblesseerde Ridgeciano Haps nog kort apart van de groep met de fysiotherapeut. De aanvaller, die dinsdag ook al niet kon meetrainen met de groep, is een twijfelgeval voor de wedstrijd van zondag in en tegen FC Groningen.

Het is niet bekend waarom Larsson al twee dagen niet kan meetrainen. Jeremiah St. Juste en Robin van Persie waren woensdag wel weer buiten. De twee basisspelers trainden dinsdag nog binnen op de hometrainer. Eric Botteghin trainde ook woensdag weer binnen. De Braziliaan heeft een knieblessure en zal zondag zeker niet in actie komen net als Tyrell Malacia, Ridegciano Haps en doelman Justin Bijlow.