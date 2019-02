Deel dit artikel:













Duikers staken zoektocht stoffelijk overschot in Rotterdamse Binnenhaven Archieffoto

De zoekactie naar een lichaam in de Binnenhaven in Rotterdam-Zuid, is gestaakt. Duikers van de politie waren woensdagmiddag te water gegaan, maar hebben niets aangetroffen.

Sinds vrijdag wordt een schipper vermist, die van de J.B. Bakemakade aan de Binnenhaven in het water was gevallen. Hij is sindsdien spoorloos.