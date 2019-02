Deel dit artikel:













Politie haalt Rotterdammer van de weg met 24 kilo partydrugs Foto: Facebook

Bij een standaard verkeerscontrole op de A4 is maandag bij Badhoevedorp een 57-jarige Rotterdammer gearresteerd. De man had 24 kilo van de partydrug ketamine in zijn auto. De drugs hebben een straatwaarde van 600 duizend tot 900 duizend euro.

De Rotterdammer reed in een Ford Focus met een Spaans kenteken. Hij had een rijbewijs en in eerste instantie leken er geen bijzonderheden. Maar toen toen de politie de kofferbak van de Ford doorzocht, kwamen dozen en sealbags met poeder te voorschijn. Ketamine is een verdovingsmiddel dat ook als partydrug wordt gebruikt. Mensen worden er dromerig en zweverig van. Bij hogere doses komen ook hallucinaties voor.