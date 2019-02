Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tips voor misdrijven in Bureau Rijnmond voortaan ook per WhatsApp Archieffoto

Wie meer weet over een misdrijf, dat te zien is in het tv-programma Bureau Rijnmond, kan die informatie vanaf donderdag ook via WhatsApp doorspelen aan de politie. In de uitzending wordt het nummer bekendgemaakt.

De app is volgens de politie alleen bedoeld voor zaken die in Bureau Rijnmond te zien zijn. Het opsporingsprogramma wordt elke donderdag na het nieuws van 17:00 uur uitgezonden op TV Rijnmond.