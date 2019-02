Deel dit artikel:













Cel en TBS voor doodsteken Capellenaar Kort na de fatale steekpartij. Foto: MediaTV

De rechter heeft een man uit Capelle aan den IJssel acht jaar cel en TBS opgelegd, voor het doodsteken van een plaatsgenoot. Het slachtoffer was in januari van het vorig jaar dood aangetroffen in zijn woning aan het Alouette Erf in Capelle.

Het slachtoffer was minstens zes keer met kracht met een mes gestoken. De rechter spreekt van 'excessief geweld' en het 'op mensonterende wijze om het leven brengen' van het slachtoffer. Verdachte Wendell I. had gezegd dat hij uit zelfverdediging had gehandeld en dat juist hij met een groot keukenmes was aangevallen. De rechter constateert dat er inderdaad een ruzie was geweest tussen de mannen, maar dat het slachtoffer al was overmeesterd door I. voordat hij ging steken. De rechter benadrukt dat Wendell I. een lang strafblad heeft voor geweldsdelicten. De kans op herhaling wordt groot geacht. Mede daarom legt de rechter naast de celstraf ook behandeling in een TBS-kliniek op.