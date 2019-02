Deel dit artikel:













Kapperszaak in Rotterdam-Crooswijk beschoten Foto: MediaTV

Een kapperszaak aan de Jonker Fransstraat in Rotterdam-Crooswijk is beschoten. In de ruit van het pand zitten vier kogelgaten.

Een voorbijganger maakte woensdagochtend melding van de gaten. Op straat werden vervolgens vier kogelhulzen gevonden. Wanneer het pand precies is beschoten, is volgens de politie niet duidelijk. Ook de aanleiding van de beschieting is nog onduidelijk. De recherche doet onderzoek naar de zaak. Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen. De kapsalon is woensdagmiddag gesloten en er is aangifte gedaan. De zaak wil verder geen commentaar geven.