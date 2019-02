'Onwijze moeders' op Zuid praten over nepwapens

"Is deze uzi echt of nep?", vraagt wijkagent Robin Peters van Rotterdam-Lombardijen. Samen met tientallen moeders sprak hij woensdag over de gevaren van nepwapens. "Het kan gigantisch mis gaan."

De voorlichting over nepwapens is onderdeel van de bijeenkomsten met de 'Onwijze Moeders' in Lombardijen. In dit programma gaan vrouwen met de politie in gesprek over moeilijke thema's bij het opvoeden van kinderen. Het initiatief is al jaren een succes in Delfshaven en wordt sinds kort ook in de wijk op Zuid georganiseerd.

Extra alert

Het thema van woensdag is belangrijk volgens de wijkagent. "Vaak zijn neppe wapens van kinderen niet van echt te onderscheiden", zegt Peters. "We hopen dat moeders straks extra alert zijn bij hun eigen kinderen, maar ook in de buurt."

Voor moeder Kari Lindeborg was de bijeenkomst een openbaring. "We hadden ruim de tijd om de wapens te beoordelen, maar ik zag nauwelijks het verschil tussen echt of nep", zegt ze geschrokken. "Kan je nagaan hoe dat moet zijn voor agenten op straat."

Traumatisch

"We nemen elke melding van een vuurwapen zeer serieus", vervolgt de wijkagent. "We hebben niet de tijd om het wapen van een kind eerst te bestuderen. Ons optreden kan in sommige gevallen traumatisch zijn."

Bekijk hier de reportage over de bijeenkomst van 'Onwijze Moeders'



Grondlegger

Grondlegger van het initiatief 'Onwijze Moeders' is Sahila El Barkany. Samen met een agent begon ze tien jaar geleden met bijeenkomsten op school. Nog steeds organiseert ze maandelijks gesprekken op de Valentijnsschool in Rotterdam-West.

"Het zijn vaak pittige onderwerpen", vertelt El Barkany. "Radicalisering, wapens, drugs. Allemaal zaken waar onze jeugd mee te maken krijgt. Ik ben echt trots dat steeds meer 'Onwijze Moeders' op verschillende plekken in de stad samenkomen."

De komende maanden blijft de ouderkamer van basisschool de Catamaran de thuisbasis van de 'Onwijze Moeders' in Lombardijen. In maart hebben de moeders het over het anoniem melden van misdaad.