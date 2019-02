Deel dit artikel:













In Gorinchem rovende Roemenen in de kraag gevat Foto: Archief

Twee Roemenen van 19 en 20 jaar zijn vorige week opgepakt voor een groot aantal diefstallen. Ze sloegen onder meer hun slag in Gorinchem, Rijswijk, Den Haag en in gemeentes in Noord-Holland en Flevoland.

Het tweetal liep in Alkmaar uiteindelijk tegen de lamp. Het richtte zich vooral op het stelen van mobiele telefoons van winkeliers en klanten van kleine winkels. Met een smoes liepen ze dan een bedrijfspand binnen. Een van hen leidde het personeel af, waarna de ander mobieltjes in zijn zak stak. De politie laat weten dat een van de mannen volgens getuigen een opvallend zwarte leren jas droeg, waarop een halve doodshoofd afgebeeld stond. Het duo was vermoedelijk lid van een bende. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.