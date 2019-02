Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Meerdere gewonden bij ongeluk Spijkenisserbrug Foto: MediaTV

Voor de Spijkenisserbrug, aan de kant van Hoogvliet, is woensdagavond rond 18:00 uur een ongeluk gebeurd met drie personenauto's. Daarbij zijn twee gewonden gevallen. De brug is in beide richtingen voorlopig afgesloten voor weg- en scheepvaartverkeer.

Wat de oorzaak is van het ongeluk, is nog niet duidelijk. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. In eerste instantie werd gemeld dat iemand bekneld zou zitten, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Welke verwondingen de slachtoffers wel hebben, is niet bekend. Zij zijn beiden naar het ziekenhuis gebracht. De brug is afgesloten voor het wegverkeer. Er is een omleiding ingesteld. Ook gaat de brug voorlopig niet open voor het scheepvaartverkeer. Rijkswaterstaat verwacht dat de brug na 21:00 uur weer open kan.