Bloemenhart voor terminaal zieke docente

Een terminaal zieke docente van het Insula College in Dordrecht is door vijfhonderd leerlingen van de school verrast met een eerbetoon van bloemen in de vorm van een hart.

De bloemen werden woensdagmiddag uitgelegd op een groenstrook voor het Albert Schweitzer ziekenhuis. Vanuit het raam van haar kamer zwaaide de verraste lerares naar de leerlingen. "Onze collega ligt hier in het ziekenhuis en het is een geweldig mens", zegt Marga Brouwer. "Ze heeft een heel groot hart. Ze heeft een schoolband opgericht en haalt echt het beste uit de kinderen, niet alleen kwa muziektalent, maar ook als het gaat om het verbinden van mensen. We houden enorm van haar." Adjunct-directrice Tineke Heer van de school noemt de vrouw "een heel betrokken docent. Ze organiseerde muziekwedstrijden en was betrokken bij de vieringen van de christelijke feesten op school." Aanvankelijk zouden de leerlingen een tocht houden om geld in te zamelen voor een liefdadigheidsproject, maar nadat ze hoorden dat hun geliefde muziekdocente ernstig ziek is werd besloten om haar een hart onder de riem te steken.