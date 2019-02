Tennis Plaza aflevering 3: Eltingh, Kontinen en het dubbelspel

Tijdens de derde aflevering van Tennis Plaza ontving presentator Etienne Verhoeff dubbelspeler Henri Kontinen uit Finland en Jacco Eltingh, voormalig dubbelspeler en huidig technisch directeur bij de KNLTB, aan zijn desk.

Kontinen doet mee aan het dubbeltoernooi van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Dat doet de Fin met een andere partner: Jérémy Chardy uit Frankrijk. "Het is eigenlijk wel prettig om af te wisselen. Ik speel nu vier seizoenen samen met John Peers. En alle weken lijken een beetje op elkaar, dus het is best prettig om af en toe met iemand anders samen te spelen", aldus Kontinen.

Volgens de Fin is het belangrijk voor een dubbelspeler om de juiste partner te kiezen. Eltingh gaat daar in mee: "Dat is precies wat ik in heel mijn carrière ook heb gezegd."

