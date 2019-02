Kinderen onderzoeken 'De Wauw! factor' op Erasmus Universiteit

Honderden kinderen maken de komende maanden kennis met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Woensdag zaten de eerste honderd leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs in de collegebanken.

Ze kregen op de campus Woudestein het college 'De Wauw! factor’ van mediaprofessor Jeroen Jansz, over wat tv-series, gaming en social media zo leuk maakt. Voorbeelden die aan bod kwamen waren SpangaS, Brugklas en Despicable Me.

De colleges worden georganiseerd in het kader van het 105-jarig bestaan van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De scholen die meedoen krijgen ook een lespakket.

Meer colleges

De komende maanden zijn er nog meer colleges, zoals ‘Hoe (on)gezond is jouw leefomgeving’. Het gaat onder meer over schoolpleinen en of je daar lekker kunt bewegen en of je fietst naar school of wordt gebracht met de auto.

In ‘Hebben, hebben, hebben: Hebberigheid en andere onbedoelde effecten van reclame’ leren de kinderen trucjes te herkennen in televisie- en online reclame, die niet alleen hebberigheid veroorzaken, maar kinderen ook onzeker en ongezond kunnen maken.

Voor middelbare scholieren is er het college ‘De stad van morgen: Van afval naar waarde’.

In ‘Hebberig of toch niet?’ gaat het over Inzamelingsacties zoals het glazen huis en giro 555. Zijn mensen hebberig of vrijgevig en hoe komt dat?