Nog geen besluit over pulsvisserij

Er is nog geen overeenstemming over een mogelijk verbod op de pulsvisserij. De gesprekken hierover zijn woensdag aan het einde van de middag stilgelegd zonder akkoord, laat een woordvoerder van het Europees Parlement weten.

De pulsvisserij is een methode om vissen met elektrische stroomstootjes de visnetten in te drijven. Natuurorganisaties en de meer traditionele vissers zijn tegen de pulsvisserij.



De Europese instellingen praten woensdag in Straatsburg over het lot van de pulsvisserij. Onderhandelaars van het parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie zijn er samengekomen met het doel een akkoord te sluiten over de technische hulpmiddelen die worden toegestaan om de visserij.

De onderhandelingen zijn nog niet afgerond. Of ze woensdagavond of op een later tijdstip worden hervat, is nog niet duidelijk.

Vissers in Stellendam wachten vol spanning op het besluit. Veel partijen in Europa zijn voor een verbod en dat zou betekenen dat zo'n tachtig gezinnen geen inkomen meer hebben.