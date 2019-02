Capellenaar wil niet in bouwput wonen

Capellenaar Marco Kranenburg wil niet in zijn huurflat verblijven tijdens een grondige verbouwing. Zijn keuken, badkamer en wc zijn gestript en kan hij niet meer gebruiken. In een video op YouTube doet hij z'n beklag en vraagt hij om een oplossing van woningbouwvereniging Havensteder.

De aannemer is momenteel flink aan het verbouwen in de flat van Marco. De werkzaamheden gaan zo'n twee weken duren. "Mijn probleem is dat je hier niet meer kunt slapen, eigenlijk niet meer kunt wonen en dat de woningbouwvereniging van mening is dat je tijdens een verbouwing gewoon in je huis kunt blijven kamperen."

Volgens Havensteder berust alles op een misverstand. "Het is een ontzettend vervelende situatie die helaas berust op een misverstand. We gaan ons best doen om dit zo snel mogelijk op te lossen", vertelt woordvoerder Bianca Bakvis.

"We dachten met meneer de afspraak te hebben dat hij tijdens de werkzaamheden elders zou verblijven. Normaal voorzien we in water en zou er nog een keukenblok staan", besluit Bakvis.





Gesprek



Kranenburg zegt dat er helemaal geen afspraak over een ander verblijf is. De woningbouwvereniging gaat in gesprek met Kranenburg om tot een oplossing te komen. "We kunnen kijken of we de voorzieningen in zijn huis snel weer op orde kunnen krijgen of misschien tijdelijk verblijf op een andere locatie regelen."

Marco Kranenburg laat weten dat hij inmiddels een afspraak heeft gemaakt met Havensteder. Hij gaat donderdag met de woningbouwvereniging in gesprek over een oplossing.