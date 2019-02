Duitse bunkers als inspiratie voor nieuwbouw Hoek van Holland

Hoek van Holland krijgt bunkerwoningen aan de rand van de duinen. Op de plek van restaurant Het Jagershuis moeten negentien appartementen verrijzen in twee blokken. Opvallend is dat de archtitect zich liet inspireren door de Duitse bunkers in de Hoek. De Duitse bezetter van destijds als inspiratiebron.

Het Jagershuis kent iedereen die het strand van Hoek van Holland bezoekt. Het markante gebouwtje aan de Badweg kent een lange geschiedenis. Het diende onder meer als kantine voor de Duitse Wehrmacht, het was de verzamelplek voor de voetbalselectie van Sparta in de jaren zestig en ook culinaire liefhebbers kennen de plek ook al decennia.

Het Jagershuis is gewoon open en zal dat ook voorlopig blijven. De vergunningen en het bestemmingsplan wachten nog op afronding. Daarna kan eind 2019 of begin 2020 worden begonnen met de bouw, zegt Alexander Bouhuisen van projectontwikkelaar Bouhuisen Groep uit Naaldwijk. “Ik kwam als kind al in Het Jagershuis. Later leverde ik voor mijn werk groenten aan het restaurant en nu mag ik er gaan bouwen”, zegt Bouhuisen die twee jaar geleden al het plan had er woningen te bouwen.

Archtiectenbureau Kokon uit Rotterdam heeft de nieuwe appartementen ingepast in de stijl van de Atlantikwall, de verdedigingslinie waar de bunkers in de Hoekse duinen onderdeel van uitmaakten. Het Atlantikwall museum ligt op steenworp afstand.

Op de plek van de geplande bouw staat ook een waterbunker die de functie als ‘badbunker’ met jacuzzi krijgt. Over de prijzen van de negentien appartementen is nog niets bekend. “Het kleinste is 89 vierkante meter, maar er is ook een penthouse van 180 vierkante meter”, zegt Bouhuisen.

Woensdag kwamen de betrokken partijen bij de bunkerwoningen bij elkaar in Het Jagershuis in Hoek van Holland om over de voortgang te praten.