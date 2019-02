Genoeg geld ingezameld voor natuurfilm Alblasserwaard

Filmmaker Stijn Philips kan aan zijn natuurfilm over de Alblasserwaard beginnen. De natuurfilmer heeft binnen een maand 9.500 euro opgehaald met zijn crowdfundactie.

"Ik ben overweldigd door alle enthousiaste reacties en dankbaar voor de vele donaties", laat Philips weten. "Het ging de hele maand op en neer met de actie, maar na wat toezeggingen van een paar organisaties wist ik honderd procent zeker dat het door kan gaan."

Volgens de filmmaker, die zelf uit het gebied komt, laat het succes van deze crowdfundactie zien dat er veel draagvlak is voor een natuurfilm in de Alblasserwaard. "Het is een heel mooi, typisch oud-Hollands veenweidegebied waar een hoop dieren leven", zegt Philips.



Negentig donateurs

Apparatuur om te filmen had hij al. "Maar het kost veel tijd om de opnames te maken en ik moet toch een boterhammetje eten", legde Philips eerder uit. Daarom startte hij half januari een crowdfundactie.

Na een maand lobbyen heeft hij dan eindelijk zekerheid. In totaal hebben negentig donateurs bijgedragen, waaronder de gemeente Gorinchem en Natuur- en Vogelwacht 'de Alblasserwaard'. "Ik ben wel heel blij dat er nu een klap op is gegeven, dan kan ik weer doen waar ik goed in ben: filmen."

Het plan is om vier seizoenen te filmen, door weer en wind. Volgende week vindt hopelijk de eerste filmdag plaats. "Ik ga starten met draaien als de grutto's terugkeren naar de Alblasserwaard. Dat kan ieder moment zijn."