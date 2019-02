Rotterdam niet meer de gemeente met meeste mensen in armoede

Rotterdam is niet langer de gemeente met de meeste mensen die in armoede leven. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS over 2017. Groningen staat nu op 1 en Rotterdam op de tweede plaats.

Ruim vijftien procent van de huishoudens in Rotterdam had in 2017 een laag inkomen. Ruim zeven procent van de Rotterdammers moet langere tijd rondkomen van een laag inkomen en leeft dus langdurig in armoede.

Risicogroepen zijn vooral mensen die leven van een uitkering, alleenstaanden tot de AOW-leeftijd en eenoudergezinnen met jonge kinderen. Opvallend is volgens het CBS verder dat vluchtelingen en niet-westerse migranten vaak onder de armoedegrens leven.

In 2017 daalde het aantal mensen dat in armoede leeft voor het eerst sinds jaren niet. De onderzoekers denken dat de daling dit jaar wel weer zal inzetten.

Hoeksche Waard

De voormalige gemeenten Korendijk, Binnenmaas en Cromstrijen behoorden in 2017 tot de gemeenten in de regio met het laagste aandeel inwoners met een laag inkomen. Dat lag bij deze gemeenten in de Hoeksche Waard onder de vier procent. In Binnenmaas en Korendijk was het percentage inwoners met een langdurig laag inkomen één procent.