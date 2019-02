Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











ABN AMRO WTT: Wawrinka door naar de kwartfinale Stan Wawrinka (Bron: ANP - Robin van Lonkhuijsen)

Stan Wawrinka is zeker van een plek in de kwartfinale van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Zwitser klopte woensdagavond in de tweede ronde Milos Raonic uit Canada met 2-0 in sets.

In de derde game van de eerste set wist Wawrinka bij 1-1 zijn tegenstander al te breken. De Zwitser trok de eerste set uiteindelijk met 6-4 naar zich toe. Tijdens de tweede set maakten beide heren het spannend. Raonic kon in de tiebreak van de tweede set nog een matchpoint van Wawrinka wegwerken. Maar de winnaar van het ABN AMRO World Tennis Tournament van 2015 klopte Raonic alsnog met 7-4 in de tiebreak (7-6). Wawrinka treft in de kwartfinale de winnaar van de partij tussen de Tsjech Tomas Berdych en Denis Shapovalov uit Canada.