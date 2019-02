Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Matrassen en columns van George Rickey snel weer in Rotterdam' Foto's: Politie Rotterdam (l) en BKOR (r)

De Three Columns, het kunstwerk van de Amerikaanse kunstenaar George Rickey, prijken binnenkort weer in de binnenstad van Rotterdam. Het geld om het kunstwerk te restaureren is binnen.

Dat laat Siebe Thissen weten, hoofd Beeldende Kunst en Openbare Ruimte (BKOR). Thissen maakte deze week al bekend dat de 'Matrassen van Rickey' - die officieel Two Turning Vertical Rectangles heten - terugkeren naar de stad. Het werk dat dateert uit 1971 heeft decennia op het Binnenwegplein gestaan. Vrachtwagen Menig Rotterdammer kent de 'Matrassen van Rickey', die een blikvanger waren op het plein bij Termeulen. Het is een van de vele kinetische beelden waarin Rickey zijn passie voor techniek, kubistische vormen en mobielen combineert. De matrassen werden vlak na een restauratie in december 2015 zwaar beschadigd toen een vrachtwagen er tegenaan reed. Ze verdwenen in een depot. Toen een dagblad onlangs vroeg of iemand ze nog kende, kwamen er tal van reacties binnen waar het kunstwerk gebleven was en of het nog terugkwam naar Rotterdam, vertelt Thissen. "De restauratie is al een tijdje klaar, maar de gemeente zoekt nog een manier om ze veilig terug te zetten", vervolgt Thissen. Hij verwacht dat de enorme metalen platen die met de wind meebewegen, rond de zomer worden teruggeplaatst. Lees ook: Kunstwerk op Binnenwegplein zwaar beschadigd In zelfde jaar ook Three Columns beschadigd Ook in 2015, een paar maanden eerder, raakten de Three Columns van George Rickey beschadigd. Ze sierden de gevel van de Rotterdamse Schouwburg en raakten beschadigd door de wind. Uit veiligheid moest het loshangende gevaarte door de brandweer worden verwijderd. De eigenaar had geen geld om de drie objecten te restaureren. Volgens Thissen heeft de stadscollectie ze overgenomen en is het geld voor de restauratie inmiddels binnen. "Nog dit jaar, hopelijk zelfs voor de zomer, staan ze er", belooft Thissen.

Lees ook: Kunstwerk Rotterdamse Schouwburg beschadigd door wind