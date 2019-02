Pulsvisverbod voor helft Nederlandse vissers uitgesteld tot 2021

Het pulsvisverbod is voor de helft van de Nederlandse kottersvloot uitgesteld tot 1 juli 2021. Dat is woensdagavond bekend geworden na overleg tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten van de Europese Unie (EU). Het gaat om 42 Nederlandse schepen.

De pulsvisserij is een methode om vissen met elektrische stroomstootjes de visnetten in te drijven. Onder meer vissers in Stellendam maken gebruik van deze methode. Natuurorganisaties en de meer traditionele vissers zijn tegen de pulsvisserij.

De Europese instellingen praatten woensdag in Straatsburg over het lot van de pulsvisserij. Onderhandelaars van het parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie kwamen samen met het doel een akkoord te sluiten over de technische hulpmiddelen die worden toegestaan om de visserij.



Woensdagmiddag werd bekend dat de onderhandelingen waren uitgesteld naar een later tijdstip. Uiteindelijk werd woensdagavond duidelijk dat het verbod voor de helft van de Nederlandse vissers voorlopig nog niet wordt ingevoerd.

De andere helft raakt de vergunning nog dit jaar kwijt. Volgens Omroep Flevoland zijn dat de vissers die een einddatum in hun vergunning hebben staan.