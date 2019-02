Deel dit artikel:













Tuinhuisje verwoest door brand in Schiedam Foto: MediaTV

In een tuinhuisje in Schiedam is woensdagavond brand uitgebroken. Het huisje, dat staat op een volkstuinencomplex aan de Schiedamsedijk, is volledig verwoest.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen.