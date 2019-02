Deel dit artikel:













Heinenoordtunnel komende nachten dicht Heinenoordtunnel

Door wegwerkzaamheden is de Heinenoordtunnel in de A29 de komende nachten gedeeltelijk afgesloten. In de nacht van woensdag op donderdag is de tunnelbuis richting Rotterdam dicht; de volgende nacht is de buis richting Bergen op Zoom aan de beurt.

De afsluiting duurt beide nachten van 01:00 uur tot 05:00 uur. Verkeer kan omrijden via de N217, A16 en A15. Tijdens de werkzaamheden is de Kiltunnel tolvrij.