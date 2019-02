Shapovalov bereikt kwartfinale op ABN AMRO World Tennis Tournament

Denis Shapovalov heeft zich woensdag geschaard bij de laatste acht tennissers van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De als tiende geplaatste Canadees zegevierde in de tweede ronde tegen Tomas Berdych uit Tsjechië in twee sets: 6-4 en 6-3. De partij duurde een uur en zeventien minuten.

Berdych mocht aan het ABN AMRO World Tennis Tournament met een wildcard meedoen. De tennisser won het toernooi in 2014. Een jaar later ging hij in de finale onderuit.

Shapovalov treft in de kwartfinales Stan Wawrinka. De Zwitser won woensdagavond van de Canadees Milos Raonic.