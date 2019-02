Levensgrote condooms in Rotterdam promoten veilige seks

Meer dan zevenduizend condooms zijn woensdag uitgedeeld in Rotterdam tijdens 'International Condom Day'. Met de actie wil de Aids Healthcare Foundation duidelijk maken dat veilige seks belangrijk is.

De organisatie deelde de gratis condooms woensdag uit bij Rotterdam Centraal. Later op de middag was er ook een kleine optocht door de stad, met aan kop twee levensgrote roze condooms begeleid door een brassband.

Vrolijke gezichten leverde het op, en wat giechelende opmerkingen. Maar uiteindelijk draait het om de boodschap: “Condooms zijn nog altijd de goedkoopste en beste manier om hiv en soa’s te voorkomen. Ze beschermen ook tegen ongewenste zwangerschappen."

Iedereen kan zich sinds vorig jaar al gratis, zonder afspraak en anoniem laten testen op hiv via de Aids Healtcare Foundation. De aidsorganisatie verleent medische zorg aan meer dan 1 miljoen patiënten in 43 landen wereldwijd. Met de International Condom Day wil de organisatie iedereen bewust maken hoe belangrijk het is om veilige seks te hebben.

"Het wordt steeds belangrijker dat het op de publieke agenda wordt gezet. Het promoten van condooms voor safe sex gebeurt steeds minder in de wereld. Ook in Nederland zien we daarin een afname", laat Milo van de organisatie weten.

"Zonder condoom is fijner, dat begrijp ik ook wel", zegt een omstander. "Maar voor de rest van je leven is het toch wel belangrijk om het mét condoom te doen."