Apotheek in Zwijndrecht doelwit van criminelen Foto: politie Drechtsteden-Buiten

Bij de apotheek aan de Admiraal de Ruyterweg in Zwijndrecht is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken.

De dader(s) waren vermoedelijk op zoek naar de geldlade van de kassa. Die hebben ze niet meegenomen. Wel hebben ze diverse doosjes medicijnen in hun zakken gestopt. De zoektocht naar de inbrekers duurt voort.