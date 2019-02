A15 urenlang afgesloten door ongeval

Het verkeer op de A15 vanuit Ridderkerk richting Gorinchem heeft in de ochtendspits veel vertraging opgelopen door een ongeval bij Sliedrecht. Op het hoogtepunt stond het verkeer meer dan een uur stil vanuit Rotterdam.

Meerdere auto's botsten op elkaar tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. Er viel volgens de politie zeker een gewonde.

De weg was tot kort voor 09:00 uur helemaal afgesloten en bovendien stond het verkeer voor het ongeval tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost enige tijd ingesloten. De andere kant op was er ook veel vertraging door een kijkersfile.

Rijkswaterstaat stelde een omleiding in bij knooppunt Ridderkerk-Zuid. Verkeer dat nog verder naar het zuiden wil kwam ook in de problemen door een afsluiting van de A16. Door een ongeval bij de Belgische grens was de A16 vanaf knooppunt Klaverpolder afgesloten.