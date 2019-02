Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ondernemers Zuid-Holland minder positief door brexit Brexit of niet? Foto: Neil Hall (EPA)

Het vertrouwen van ondernemers in Zuid-Holland is iets gedaald. Ten opzichte van vorig kwartaal met een 0,4 procent en dat komt onder meer door onzekerheid over de gevolgen van de brexit.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met de Kamer van Koophandel en een aantal brancheorganisaties. Eén op de tien ondernemers denkt dat er minder handel zal worden gedreven met de Britten. Ook de omzetontwikkeling wordt naar verwachting negatief beïnvloed door het Brits vertrek uit de EU. Ondernemers in de landbouw en industrie verwachten het vaakst negatieve gevolgen van de brexit.