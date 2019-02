Visser Jaap Tanis over verbod op pulsvissen:'Nu krijg je nog meer verdeeldheid'

De telefoons van de pulsvissers uit Stellendam stonden woensdagavond roodgloeiend. De uitkomst van het Europese overleg in Straatsburg leverde een desastreuze uitkomst op: het pulsvisverbod gaat door.

Voor de helft van de Nederlandse kottervloot gaat het verbod dit jaar in, de andere helft mag tot 1 juli 2021 doorvissen met de elektrische stroomstootjesmethode.

Jaap Tanis, pulsvisser en eigenaar van de schepen Go 38 en Go 48 vertelt dat hij de hele nacht slecht heeft geslapen. “Net als andere vissers. Mijn zoon zit nu op zee, we hebben met ons bedrijf twee schepen. In totaal varen daar vier neven op. Dit Europees besluit komt hard aan.”

Ontheffing

Tot het laatste moment had Tanis hoop dat het goed zou komen. Eerder kwamen de vissers samen voor een demonstratie en de vissersorganisaties deden alles om een verbod te voorkomen. Uiteindelijk kwam er een compromis. 42 ontheffingshouders mogen blijven vissen met het pulstuig tot 2021. De andere 42 ontheffingen worden in 2019 opgeheven.

“Nu krijg je nog meer verdeeldheid onder de vloot. Wij moeten in april 2019 stoppen. Wij kunnen niet zomaar overschakelen op de traditionele boomkor. Er zal vandaag veel overlegd worden. Hopelijk komt er nog een overbrugging tot het einde van het jaar. In de app-groep is het druk,” vertelt Tanis.