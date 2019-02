2018 topjaar voor Rotterdamse haven

Opnieuw heeft het Havenbedrijf Rotterdam een recordjaar geboekt. Er werd in 2018 bijna 470 miljoen ton overgeslagen. Ook vorig jaar passeerde er minder ruwe olie de haven en werd meer vloeibaar aardgas en biomassa verhandeld.

De omzet van het havenbedrijf daalde afgelopen jaar, van 712 miljoen euro in 2017, tot 707 miljoen. De winst is 7 miljoen euro gegroeid en kwam vorig jaar uit op 254 miljoen euro. De gemeente Rotterdam krijgt als aandeelhouder bijna 70 miljoen aan dividend, de staat 28 miljoen.

In 2018 werd maar liefst 408 miljoen euro in de haven geïnvesteerd , het hoogste bedrag sinds de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

Bereikbaarheid

Het meeste geld werd gebruikt voor verdere verbetering van de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven, zoals de aanleg van de Container Exchange Route op de Maasvlakte, het Prinses Amaliaviaduct en het verleggen van de Havenspoorlijn via het Theemswegtracé. Ook kost het havenbedrijf zich in in de Braziliaanse haven Pecém.

De containeroverslag liet in 2018 wederom een sterke stijging zien. Er werden ruim 8,5 miljoen containers overgeslagen, ruim 400.000 meer dan in 2017. Het havenbedrijf verwacht dat het overslagvolume in 2019 licht zal groeien, minder dan de laatste jaren.

Olie en aardgas

De overslag van vloeibaar aardgas (lng) liet met een plus van 164 procent opnieuw een spectaculaire groei zien. Dat komt doordat er meer gas vanuit Rusland via Rotterdam naar andere landen wordt getransporteerd. De overslag van ruwe olie (min 3,7 procent), minerale olieproducten (min 1,9 procent) en agribulk (min 11,6 procent) ging vorig jaar echter omlaag.

De overslag van ruwe olie kwam voor het vierde jaar op rij boven 100 miljoen ton uitkwam. Bij de overslag van droge bulk zag het havenbedrijf een daling van drie procent. Die markt staat sterk onder druk.