Tweede verdachte meldt zich na schietpartij Beurs

Een tweede verdachte van het schietpartij op metrostation Beurs in Rotterdam heeft zich bij de politie gemeld. Vorige week deed de eerste verdachte dat, toen hij in een aankondiging van Bureau Rijnmond kort te zien was.

De politie is ook nog op zoek naar getuigen en naar de mensen die werden beschoten. In de hal van metrostation Beurs hing zaterdagavond 2 februari een groepje mannen rond bij de detectiepoortjes. Toen twee andere mannen aan kwamen lopen, ontstond onenigheid. Eerst viel een rake klap, daarna werd een schot gelost. De politie neemt de zaak hoog op, omdat het zaterdag rond 22:00 uur druk was op station Beurs. De kans op onschuldige slachtoffers was daarom groot.