Aannemer raakt water- en gasleiding in Rotterdam

De waterleiding is dichtgezet door Evides.

Een aannemer heeft donderdagmorgen 09:30 uur bij graafwerkzaamheden een gas- en waterleiding in de Bernardus Gewinstraat in Rotterdam-Rubroek geraakt. Evides en Stedin zijn ter plaatse voor reparaties.

Door de scheur in de pvc-leiding stroomt het water over de straat. Evides zet de waterleiding dicht, waardoor omwonenden even geen water hebben.

Ook Stedin is ter plaatse om de gasleiding te maken.

Rond 11:00 uur was de uitstroom van water en gas gestopt. De leidingen worden nu geïnspecteerd. Hoe langer de reparaties duren is onbekend.