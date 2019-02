Mythes over de jarige Maastunnel

Tekenaars bij de Maastunnel in aanbouw in 1938. Foto: ANP

Een van de belangrijkste verkeersaders van Rotterdam is donderdag jarig. Op 14 februari 1942, donderdag dus 77 jaar geleden, werden de laatste hekken weggehaald en kon iedereen door de tunnel. Maar er gaan nogal wat verhalen over Maastunnel die niet altijd helemaal waar zijn.

Waar of niet waar: De Duitsers wilden niet dat bekend werd dat de Maastunnel geopend werd

WAAR: De Duitsers hebben waarschijnlijk vanuit strategisch oogpunt het best prettig gevonden als niet de hele wereld zou weten dat Rotterdam ook een tweede (na de Willemsbrug) oeververbinding zou hebben.

Over de opening van de tunnel is dan ook helemaal niets te vinden in de kranten uit die tijd. Alleen ondergrondse verzetskrantjes melden, maar vaak niet meer dan één regel, dat de ‘Maastunnel geopend was’.

Waar of niet waar: Om de Duitsers dwars te zitten hadden de Nederlanders niet laten weten dat de tunnel klaar was

NIET WAAR: De Duitsers waren absoluut op de hoogte van het feit dat de tunnel af was. Sterker nog. Op 14 februari 1942 stonden de Duitsers aan de noordzijde van de tunnel klaar om de tunnel te inspecteren.

Waar of niet waar: Enkele Charloisse jongetjes waren de eerste die door de Maastunnel gingen

NIET WAAR: Het verhaal van twee of drie jongetjes die als eerste door de Maastunnel gingen heeft in Rotterdam inmiddels mythische proporties gekregen. Over hoe drie jongens de Duitsers te slim af waren.

De jongens waren door hun leraar meegevraagd om naar de opening van de tunnel te gaan. De broer van de leraar werkte bij de tunnel en had zijn broer ingeseind dat er iets stond te gebeuren.

“Op dat moment zouden de deuren geopend worden”, vertelde Sjon Otte in februari 1992 in De Weg naar Kralingen op Radio Rijnmond aan presentatrice Suzanne Mulder. “En op dat moment gingen wij als een dwaas, net als onze leraar, want dat was ook een beetje een kwajongen, richting Rotterdam-Zuid gerend.”

“Wij hadden nog niet zo het besef van hoe belangrijk het was dat een Nederlander als eerste door de tunnel zou gaan”, ging Otte verder. “Maar onze leraar wel. En hij wilde het niet alleen doen. Daar moest de jeugd bij zijn en daarom zijn wij meegevraagd. Er was wel sprake van een vooropgezet plan.”

Toen het gezelschap bij Rotterdam-Zuid aankwam, bleek dat daar de deur nog op slot zat. Daar keerde het stel om weer terug naar de noordkant te rennen. “Halverwege kwamen we dus de Duitsers tegen. Die wilden ons nog tegenhouden, maar zijn er niet in geslaagd”, is de uitleg van Otte.

Waarom zijn deze jongens dan niet de eersten?

Behalve dat de jongens niet door de hele tunnel zijn gegaan, maar dat is een detail, moet er wel bij vermeld worden dat op 14 februari 1942 alleen de voetgangerstunnel nog geopend moest worden. De tunnel voor het autoverkeer was al weken eerder geopend, is te lezen op de website over de Maastunnel ( samengesteld door het Stadsarchief ).

In de winter van 1942 werd Rotterdam geteisterd door stevig winterweer. Het autoveer werd op 30 januari 1942 uit de vaart gehaald, omdat het overvaren te gevaarlijk werd vanwege de ijsschotsen op het water.

Tot verbazing van de wachtende automobilisten werden ze naar de tunnelbuis van de Maastunnel geleid. Daarmee gingen twee weken eerder al de eerste wagens door de tunnel. Daarmee zijn er waarschijnlijk honderden automobilisten al eerder door de tunnel gegaan.

Toen op 7 februari ook het voetveer uit de vaart werd genomen werd ook de tweede autotunnelbuis geopend, voor fietsers en voetgangers.

De laatste tunnelbuis (de huidige voetgangerstunnel) werd pas op 14 februari geopend, omdat de roltrap nog niet klaar was.

Wie waren dan wel de eersten die door de Maastunnel gingen?

Wie er in die auto’s zaten op 30 januari is onduidelijk. Dat is een raadsel dat waarschijnlijk nooit opgelost gaat worden.