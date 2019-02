Zwembad De Windas over week weer open

De herstelwerkzaamheden aan het recreatiebad van zwembad De Windas in Bergschenhoek zijn afgerond. Het bad is opnieuw betegeld, nadat de oude tegeltjes een maand geleden plotseling loslieten.

De afgelopen weken is de vloer opnieuw van tegels voorzien. Het bad wordt momenteel weer gevuld met water en opgewarmd. Dat duurt een paar dagen. Het zwembad verwacht volgende week in het weekeinde weer open te kunnen.

Exploitant Sportfondsen en de gemeente hebben experts ingeschakeld om de oorzaak van het loslaten van de tientallen tegels te achterhalen.

"We moeten snel weten wat er is gebeurd en hoe we het zwembad zo snel mogelijk weer gebruiksklaar hebben", zei Simon Fortuyn, wethouder in de gemeente Lansingerland eerder. "Dat tegels zomaar op zo'n manier los kunnen laten, is wel heel bijzonder."

De definitieve resultaten van het onderzoek naar de oorzaak volgen nog.

