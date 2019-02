Liefdesliedjes op Valentijnsdag in Rotterdamse Tunnel of Love

De Tunnel of Love staat op Valentijnsdag in het teken van liefdesliedjes. De hele dag worden bezoekers getrakteerd op romantische muziek. Het is dringen geblazen om mooie selfies te kunnen maken.

De tunnel is zo'n succes dat besloten is nog wat langer door te gaan. "We steven af op de 25 duizend bezoekers. Het is echt waanzinnig", zegt kunstenaar Madje Vollaers van studio Vollaerszwart, donderdag op Radio Rijnmond.

Zo'n 35.000 fluorescerende hartvormige stickers en blacklight zorgen sinds afgelopen vrijdag voor een visueel spektakel in de 580 meter lange tunnel. Het project is een liefdesverklaring van studio Vollaerszwart aan alle Rotterdammers, maar ook een verjaardagscadeau voor de Maastunnel. Die bestaat op Valentijnsdag 77 jaar.

Wandelaars kunnen hun impressies delen via de hashtag #onzetunneloflove. De Tunnel of Love zou eigenlijk tot vrijdag geopend zijn, maar dat is nu verlengd tot en met komende zondag.

Komende dinsdag moeten de 35 duizend hartjes in ieder geval van de muren zijn verwijderd, dan wordt de Maastunnel gereed gemaakt voor de renovatie van de voetgangerstunnel.