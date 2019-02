Twee jaar cel voor corrupte Rotterdamse douanier

De rechter heeft de Rotterdamse douanier Gertie V. twee jaar cel opgelegd voor corruptie. De man zou zijn omgekocht voor illegale activiteiten.

Justitie had twaalf jaar cel geëist omdat hij ook betrokken zou zijn geweest bij meerdere drugstransporten. Maar de rechter ziet daar geen bewijs voor. "Er gebeuren wel rare dingen in de periode 2011-2016. Maar raar is geen bewijs."

De corruptie wordt onder meer afgeleid uit een telefoongesprek, waarin Gertie V. in opdracht van 'gasten', die weer in contact stonden met 'gasten in het buitenland' dingen moest doorlaten. "U deed dat als ambtenaar, als douanier, en u kreeg daar geld voor. Dat is een zeer ernstig feit."

In totaal is voor 60.000 euro aan crimineel geld witgewassen, zegt de rechter. Volgens de verdachte was dat geld grotendeels afkomstig uit een erfenis.

Onzin

Advocaat Ruud van Boom spreekt van een 'lach en een traan-vonnis'. "We zijn uiteraard tevreden dat de drugshandel eraf is. Daar was ook geen enkel bewijs voor. Maar corruptie en witwassen: dat is ook onzin."

Het was donderdag aan Gertie V. te zien dat hij geen straf verwachtte. De verdachte, die al langere tijd op vrije voeten was, kwam zonder extra kleding naar de rechtbank. Daar besloot de rechter dat hij direct na de uitspraak naar de cel moest.

Van Boom: "Hier hadden we niet op gerekend, nee. Ook wel pijnlijk dat zijn familie nu alsnog kleding moet brengen en dat hij uitgerekend vandaag wordt vastgezet, op Valentijnsdag..."

De afgelopen jaren had de douane in de Rotterdamse haven meer te maken met corrupte douaniers. Gerrit G. werd veroordeeld tot veertien jaar cel voor drugshandel. In januari werd bekend dat drie douaniers worden verdacht van witwassen.