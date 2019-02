Deel dit artikel:













Man neergeschoten in Rotterdam-West Foto: MediaTV

Een man is donderdagmiddag neergeschoten in de Oostervantstraat in Rotterdam-West. Volgens de politie is de man bij kennis. Naar de dader wordt gezocht.

De traumahelikopter in uitgevlogen om medische spoedhulp te verlenen. Na behandeling op straat is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd.