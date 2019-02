Veel wantrouwen coalitie en oppositie na lekaffaire

De gemeenteraad van Rotterdam debatteerde donderdag over de lekaffaire rond wethouder Visser, die vorige week opstapte vanwege het lekken van een presentatie aan de pers. Centraal stond de vraag wat wethouder Kurvers en andere collegeleden wisten van het lek. Daarbij kwam het opnieuw tot stevige confrontaties tussen coalitie en oppositie.

Bij aanvang van het debat schuwde Stephan van Baarle van Denk opnieuw de grote woorden niet: "Vissergate wordt de grote lieg- en bedriegshow." Daarbij hekelde hij het gebrek aan een goed functionerend dualisme (de gemeenteraad die het college controleert). "Wij zijn controleurs van de macht en er zijn raadsleden die alles doen om het vege lijf van een wethouder te redden", oreerde Van Baarle.

'ComplotDenk'

Hij kwam meerdere malen in botsing met Vincent Karremans van de VVD. "U lijkt wel de fractievoorzitter van ComplotDenk”, zei hij. "Waarom doet u zelf geen aangifte tegen wethouder Kurvers? U sprak van vermeende criminelen. Doe dan aangifte of stap naar de burgemeester. Of probeert u hier alleen een politiek slaatje uit te slaan?"

Daarop reageerde Van Baarle als door een adder gebeten. "Onthutsend en schrikbarend is het optreden van Karremans en Christine Eskes. Wij staan voor het dualisme. Het feit dat u dit wegzet als politieke munt slaan, laat zien dat u niets hebt met het dualisme." De stevige verdediging van Karremans was ook Nourdin El Ouali van Nida opgevallen: "Nog even en Karremans gaat zelf aangifte doen tegen ons, de oppositie, omdat wij vragen stellen. Het lijkt wel of u een wethouder bent."

Appje

De rol van wethouder Bas Kurvers staat in dit debat centraal, omdat raadslid Eskes in een appje aan wethouder Visser over hem sprak. Eskes had het gelekte document gedeeld met de pers en schreef: "Bas weet dit inmiddels." De vraag is op dit moment wat Kurvers wist. Volgens Eskes alleen dat er een document in handen was van RTV Rijnmond en dat hij daar vragen over zou krijgen.

"Als u het appje leest, vindt u dan dat het dualisme nog goed functioneert in deze gemeenteraad?", vraagt Ruud van der Velden (PvdD) aan de coalitiepartijen. En juist die vraag tekent het wantrouwen tussen oppositie en coalitie. Later in de ochtend kwam dat ook naar voren in een confrontatie tussen El Ouali en Co Engberts (PvdA).

Lekschandaal

"Ik heb de fractievoorzitters van het college geen enkele vraag zien stellen, waar is dan uw controlerende rol?", vroeg El Ouali. "Coalitie en college zet de oppositie telkens buitenspel, dat zagen we bij de formatie, bij de begroting en ook bij dit lekschandaal."

"Het is niet zo dat wij niet kritisch genoeg zijn, maar wij wachten eerst het onderzoek af. Ik wacht ook de antwoorden af van wethouder Kurvers, aan de hand daarvan kijken of het meegenomen moet worden in het onderzoek. Niet ik, maar El Ouali voedt hier het wantrouwen."

Alarmbellen

Vanmiddag reageert wethouder Kurvers namens het college op de gestelde vragen, waarbij de belangrijkste is: Wat wist Kurvers van het lek. Zoals Joost Eerdmans van Leefbaar het zegt: "Waarom gingen niet alle alarmbellen af bij Kurvers toen hij het appje van Eskes kreeg? Welk stuk bedoel jij Christine?"