Auassar over ontmoeting met FC Dordrecht: "Voor mij niet zo speciaal meer"

Sparta neemt het vrijdagavond op tegen FC Dordrecht en hoopt dan voor het eerst sinds 14 december weer een overwinning bij te kunnen schrijven. Voor Spartaan Adil Auassar is het een terugkeer bij de club waar hij ooit op 18-jarige leeftijd debuteerde in het betaalde voetbal: "Maar voor mij is het niet heel speciaal meer moet ik eerlijk zeggen."

Wel zegt Auassar het opvallend te vinden dat er in de tussentijd een boel is veranderd: "Het is wel heel anders dan nu. De leeftijd bij Dordrecht lag toen een stuk hoger dan nu het geval is. Iedereen was toen minstens 25 of 26 jaar oud."

Tegelijkertijd hoopt de 32-jarige verdediger dat zijn ploeg tegen Dordrecht af kan rekenen met de slechte vorm waarin zijn ploeg al zes wedstrijden niet heeft gewonnen: "We hebben dit aan onszelf te danken. Nu moeten we allemaal naar onszelf in de spiegel kijken en niet naar elkaar gaan wijzen."

Aanpassingen

Fraser zelf snapt dat door de recente sleur sommige mensen wat paniekerig worden en erkent ook dat er de komende tijd allicht wat gaat veranderen: "Sommige aanpassingen zullen tactisch van aard van zijn maar in andere gevallen kijk ik ook naar welke mensen de spanning aan kunnen. Het kampioenschap hebben we namelijk verpest, maar promoveren blijft de ambitie en daarvoor moeten we een goede reeks neerzetten."

En als het even meezit, dan kan Fraser met een vrijwel geheel fitte selectie aan de Krommedijk verschijnen: "Er zijn wel wat twijfelgevallen bij gekomen, maar ik ga en wil geen namen noemen omdat het nog heel onzeker is", zo besluit Fraser.