ABN AMRO WTT: Medvedev in twee sets langs Verdasco

Daniil Medvedev heeft zich ten koste van Fernando Verdasco geplaatst voor de laatste acht van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Rus was in twee sets te sterk voor de 35-jarige Spanjaard: 6-2 en 7-5.

De nummer 16 van de ATP-ranking is al het hele jaar in vorm. Vorige week won Medvedev het toernooi van Sofia, in januari haalde hij de finale in Brisbane.

In die maand bereikte Medvedev ook de vierde ronde van de Australian Open, waarin hij het de latere winnaar Novak Djokovic lastige maakte.

Tegen Verdasco speelde de Rus opnieuw goed. In de eerste set nam hij snel afstand van de Spanjaard en in de tweede set plaatste hij de beslissende break op 5-5.

In de kwartfinale neemt Medvedev het op tegen de winnaar van het treffen tussen Tallon Griekspoor en Jo-Wilfried Tsonga.