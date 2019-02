Deel dit artikel:













Verdachte schietpartij Rotterdam-West meldt zich bij politie Foto: MediaTV

De verdachte van de schietpartij donderdagmiddag in Rotterdam-West, heeft zich even later gemeld bij de politie. Het gaat om een 51-jarige man. De politie heeft hem aangehouden.

Bij de schietpartij in een portiek aan de Oostervantstraat raakte een 50-jarige Rotterdammer gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding is geweest van de schietpartij. De politie doet onderzoek naar de toedracht en naar de rol van de verdachte.